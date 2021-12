Meteo, in arrivo la Tempesta dell'Immacolata: freddo e neve in tutta Italia (anche a bassa quota)

Il ponte dell'Immacolata sarà caratterizzato da freddo e anche da neve. Un vero e proprio anticipo di inverno che calerà tutto il paese nell'atmosfera natalizia. Secondo gli esperti proprio in questi giorni è in arrivo una bufera che durerà non solo fino all'8, ma resisterà sul nostro paese per tutta la settimana.

Prevista neve in pianura, anche a basse quote, al Nord, in modo particolare su Piemonte e Lombardia ma probabilmente anche in Liguria e Veneto. Il maltempo però si sposterà anche al centro portando piogge, freddo e neve in montagna anche su Sardegna, Toscana e Lazio e sulla Campania. In generale il maltempo durerà fino all'Immacolata, poi arriveranno i venti di maestrale che manderanno via le nubi ma comporteranno un brusco calo delle temperature.

Il bel tempo non durerà però a lungo e già da mercoledì, in modo particolare al Centro Sud torneranno le piogge. Le temperature resteranno molto rigide al Nord con il rischio di gelate notturne.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 13:06

