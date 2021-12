L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 6 dicembre: la classifica dei segni zodiacali

Paolo Fox condivide l'Oroscopo della settimana dal 6 dicembre in diretta dallo studio de I Fatti Vostri. L'astrologo, volto noto della televisione, stila la consueta classifica dei segni zodiacali dal dodicesimo al primo posto in base alla fortuna e alle opportunità. Sul gradino più alto del podio il Sagittario, fanalino di coda i Pesci.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX DELLA SETTIMANA, LA CLASSIFICA

PESCI Dodicesimi i Pesci. Vivete le cose in maniera istintiva e passionale. Per voi è difficile superare certe emozioni. Voi sarete tra i prediletti nel 2022, dovete semplicemente affrontare qualche ritardo.

CAPRICORNO All'undicesimo posto della classifica il segno del Capricorno. Avete bisogno di isolarvi e di stare lontani dalle tensioni. Non esagerate, venerdì e sabato le giornate migliori.

GEMELLI Al decimo posto della classifica di Paolo Fox il segno dei Gemelli. In questa settimana sarete confusi. Volete fare tante cose e poi vi sentite stanchi. Martedì e mercoledì giornate buone.

VERGINE Al nono posto della classifica il segno della Vergine. A metà settimana qualche dubbio e ripensamento. Avete dei progetti, ma discuterete su un rinnovo o di soldi. Opposizione di Giove da gennaio.

CANCRO Ottavo posto per il segno del Cancro. È un momento particolare per voi che avete vortici che si agitano dentro. Venere in opposizione vi fa pensare che avete sbagliato qualcosa. Pazienza oggi e domenica.

SCORPIONE Settimo posto per lo Scorpione. Siete forti nella seconda parte della settimana, ma avete un piccolo problema: rischiate di finire nella parte del torto perché siete aggressivi. Cautela.

ACQUARIO A metà classifica l'Acquario. Il cielo promette grandi cose in amore e potreste anche realizzare un sogno. Le giornate di sabato e domenica saranno speciali. Sul lavoro sarete molto creativi.

TORO Al quinto posto il segno del Toro, che è sempre più affascinante. Molto importante questa settimana. Parlerete di soldi e accordi, ma avete una bella Venere e sarete molto richiesti.

ARIETE Sfiora il podio, piazzandosi al quarto posto, il segno dell'Ariete. Piano piano si risale la china. Dovete mettere a posto quello che è accaduto negli ultimi due anni. Inizio settimana sottotono poi recupererete.

LEONE Sul gradino più basso del podio il segno del Leone. Secondo Paolo Fox l'amore è protagonista, avrete la possibilità di risvegliare qualche sentimento. Tempo di cambiare visione della vita.

BILANCIA Al secondo posto della classifica il segno della Bilancia. Se lunedì o martedì le cose non vanno, meglio aspettare mercoledì quando riuscirete a fare chiarezza nel vostro cuore

SAGITTARIO Al primo posto della classifica il Sagittario. Lasciate una strada aperta verso la fortuna. I segni che vi circondano si sentono protetti. Grandi amori ed emozioni. Domenica porta sentimenti belli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 12:27

