Meteo, le previsioni: in arrivo due (brevi) perturbazioni con pioggia e vento ovunque

Meteo, le previsoni per i prossimi giorni. Mentre sull'Europa centro settentrionale è in atto una notevole irruzione invernale, il Mediterraneo si mantiene neutrale e non ci sarà un grande cambiamento del tempo per l'Italia, con al massimo un paio di perturbazioni. La prima, molto debole, si annuncerà con una nuvolosità che si addosserà alle regioni tirreniche e parte del Nord ma i fenomeni associati saranno poco significativi.

Perturbazioni in settimana

Tra la sera di martedì e mercoledì un secondo fronte più organizzato attraverserà parte della Penisola a iniziare dal medio-alto Tirreno portando altra pioggia che si mostrerà più incisiva ed anche a carattere di rovescio sulle regioni centro meridionali.

Clima mite

Il contesto climatico sarà mite salvo che per la leggera diminuzione delle temperature che si avrà nelle zone soggette a maggiore nuvolosità ma non farà freddo. In generale i valori più elevati con punte anche di 18/20°C sono attesi sulle Isole Maggiori, lungo il versante Adriatico e a tratti sull'Emilia Romagna. Da segnalare anche una ventilazione a tratti tesa di libeccio sui bacini occidentali, soprattutto sul Tirreno settentrionale e il Mar Ligure dove le raffiche al largo potranno raggiungere i 50/60km/h.

