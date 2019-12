Meteo, vortice scandinavo: «Neve anche in pianura». Ecco dove

Giovedì 12 Dicembre 2019, 11:46

Due giorni di maltempo, freddo e neve, poi torna il sole nel weekend: le previsioni meteo dei prossimi giorni vedranno una perturbazione attraversare il Centro-Nord portando nevicate anche in pianura. Il team del sitoavvisa chela neve farà la sua comparsa sulla pianura di Lombardia, Emilia e Veneto, mentre delle piogge interesseranno Toscana, Umbria e Marche. Venerdì un'altra più intensa perturbazione porterà invece uno scombussolamento meteo su tutta Italia.Venerdì sarà: una perturbazione piuttosto intensa verrà sospinta da violenti venti di Maestrale, Libeccio e Ponente che soffieranno fino a 150 km/h (sulle valli appenniniche del Sud). Al Nord la neve cadrà fino in pianura su Piemonte e Lombardia, sarà copiosa sulle Alpi e sulle Prealpi. Al Centro piogge forti con temporali e possibili nubifragi interesseranno Toscana, Lazio, Umbria, Campania e Calabria. Intense mareggiate sulle coste tirreniche e su quelle della Sardegna, come detto poi il vento soffierà fino a 100 km/h, e anche di più sulle valli appenniniche.Il team del sito ilMeteo.it comunica che ilil tempo sarà ancora molto ventoso, ma le piogge interesseranno soltanto il basso Tirreno (Calabria e messinese) mentre il sole sarà prevalente sul resto d'Italia.cominceranno a soffiare venti meridionali, il tempo sarà asciutto anche se spesso molto nuvoloso al Nord. Le temperature cominceranno a salire fino a valori piuttosto miti di giorno, segnatamente al Centro-Sud.