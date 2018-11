Domenica 11 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Conto alla rovescia per l'arrivo dell'estate di. Da lunedì 12 novembre l'anticiclone nordafricano dovrebbe conquistare l'Italia. Come riporta su Twitter, Ilmeteo.it , da martedì un clima piuttosto mite attraverserà la Penisola. Ma non sarà soleggiato ovunque.Infatti al nord, complice la scarsa ventilazione, potrebbe tornare l'incubo della nebbia, che in alcune giornate potrebbe persistere per tutto il giorno. Le temperature sono previste in aumento con le massime che potranno raggiungere i 20-25 gradi al centro-sud, mentre al Nord i termometri a stento supereranno i 16 gradi.Ma cos'è l'estate di San Martino? Si tratta di un possibile periodo autunnale in cui, dopo il primo freddo, torna il bel tempo e un relativo tepore.viene festeggiato l'11 novembre.