Meteo, nuovo assaggio di primavera: torna il sereno, termometro su. LE PREVISIONI

Meteo, le previsioni per le prossime ore: in tutta Italia è previsto un miglioramento e si registrerà anche un aumento delle temperature, a livelli praticamente primaverili, specialmente al Centro-Sud. Ecco le previsioni, nel dettaglio, per i prossimi giorni.

Meteo, le previsioni per giovedì 17 febbraio 2022

Nord: Prevale il sole, ma con foschie e nebbie nelle ore più fredde sulla Pianura Padana, in diradamento nelle ore diurne. Piovaschi serali in Liguria e Friuli. Temperature in calo, massime tra 12 e 15.

Centro: Foschie e nubi basse sul versante tirrenico, specie in Toscana con locali piogge, più sole sull'Adriatico. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 19.

Sud: In gran parte soleggiato, salvo qualche isolato annuvolamento nella prima parte del giorno in Campania. Temperature in aumento, massime tra 14 e 19.

Meteo, le previsioni per venerdì 18 febbraio 2022



Nord: Giornata nuvolosa con deboli piogge sparse più frequenti su Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. Debole neve su ovest Alpi dai 1500m. Temperature in calo, massime tra 10 e 14.

Centro: Nubi sulle tirreniche con locali pioviggini in Toscana in estensione a Umbria e Lazio. Più sole in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 14 e 17.

Sud: Soleggiato al mattino, poi cieli offuscati da stratificazioni alte, addensamenti più compatti sulla Campania. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 18.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 16:46

