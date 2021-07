Maltempo, da martedì pioggia e temperature in picchiata in tutta Italia: «Minime sotto la media stagionale»

Brutta ondata di maltempo prevista sull'Italia. Dopo un inizio di estate bollente la bella stagione subirà un brusco arresto con piogge e un sensibile calo delle temperature. La situazione sull'Italia cambierà a partire da martedi 13 luglio un vortice ciclonico di origine addirittura polare verrà spinto verso l'Italia da una rimonta anticiclonica. L'anticiclone resterà per una settimana portando piogge, vento e temperature in diminuzione.

Leggi anche > Variante Delta, Sileri: «Presto prevalente in Italia ma niente mascherine all'aperto». Ecco quali parametri potrebbero cambiare

In alcune regioni il calo delle temperature sarà così brusco da far registrare minime sotto la media stagionale. La conseguenza più importante e per certi versi pericolosa sarà la formazione di temporali violenti che daranno vita a grandinate talvolta eccezionali e anche a trombe d'aria. Le regioni più colpite saranno dapprima quelle settentrionali e poi anche quelle centrali. Il rischio è quello di fenomeni particolarmente intensi come trombe d'aria, nubifragi e grandine.

Tra mercoledì 14 e giovedì 15 luglio, forte instabilità è prevista a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, su molti tratti del Nordest ma coinvolgendo inoltre alcune aree del Centro specie la Toscana, le Marche e l'Umbria. Nel week end il maltempo si sposterà anche al Sud mentre al Centro Nord il meteo tornerà più stabile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA