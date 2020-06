Meteo, fase 3 con vortice di aria siberiana: piogge e vento, in pausa l'estate

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 15:58

etteranno in. Giugno inizia con il maltempo a causa di un vortice di bassa pressione che porterà sul nostro paesecon piogge, grandine e forte vento. La situazione metereologica cambierà tra giovedì e venerdì anche se per il week end sembra tornerà nuovamente il bel tempo.Domani arriveranno le prime nubi e piogge al Nord Italia e su alcuni tratti del Centro come in Toscana e verso le Marche. Forti piogge, rovesci e temporali colpiranno in particolare la Liguria, l'area alpina e prealpina piemontese e lombarda mentre sul resto del Nord i fenomeni saranno inizialmente meno cattivi e meno abbondanti. In serata il maltempo si sposterà sul Lazio, verso le isole maggiori e al Sud. Venerdì la situazione migliora invece al Nord, mentre resterà colpita la parte meridionale del nostro paese almeno fino alla serata.Secondo il meteo.it ci sarà un brusco abbassamento delle temperature ma sono da segnalare anche i forti venti da Scirocco che investiranno i nostri mari dove, di conseguenza, si registrerà un deciso aumento del moto ondoso con un'insolita (per il mese di giugno) acqua alta a Venezia (stimati 100 cm di marea in serata).