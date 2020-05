Giugno tra piogge e venti freddi, il primo mese dell'estate "disturbato" da cicloni atlantici

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Maggio 2020, 19:26

Dopo unae secca. Secondo l'ultima tendenza ufficiale avremo circa il 30% in più di pioggia a causa di una serie dirotta di collisione con l'Italia. Secondo quanto riporta il Meteo.it il mese si aprirà con una forte instabilità e aria fredda, ma sebbene sia il primo mese dell'estate la tendenza non sembra migliorerà molto.Da mercoledì 3 un campo di alta pressione si distenderà dalle coste del Nord Africa a buona parte del bacino del Mediterraneo inglobando quindi anche l'Italia. La situazione migliorerà con temperature che arriveranno anche a 30 gradi, ma non durerà a lungo. Già dal 5 tornerà l'aria fredda con piogge anche molto intense soprattutto al Centro Nord. Successivamente una seconda e ben più pesante ondata di maltempo è prevista a partire da lunedì 8 quando un vasto ciclone in discesa dal Nord Atlantico potrebbe investire in pieno l'Italia.In linea di massima sembra che tutto il mese di giugno potrebbe alternarsi tra picchi di caldo e ondate di freddo e maltempo. L'instabilità potrebbe durare fino a metà giugno, quando, secondo gli esperti la situazione potrebbe invece stabilizzarsi e arrivare l'estate.