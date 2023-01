Messina Denaro, così il boss più ricercato d'Italia comprò un'auto dal concessionario e la pagò 10mila euro in contanti

Proseguono le indagini sulla rete dei fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro, arrestato lunedì alla clinica Maddalena di Palermo dove era andato a sottoporsi alla chemioterapia. L'auto del capomafia, un'Alfa Romeo Giulietta, è stata trovata a Campobello di Mazara, paese in cui il boss ha trascorso almeno l'ultimo anno di latitanza. Pienamente indisturbato, Messina Denaro andò di persona alla concessionaria e comprò l'auto, pagandola in contanti 10mila euro: una vicenda che ha veramente dell'incredibile, se si pensa ai 30 anni di latitanza in cui il superlatitante più pericoloso d'Italia era diventato praticamente un fantasma.

Andrea Bonafede lasciato dalla compagna: «Non sapevo nulla, ora la nostra vita è distrutta»

La figlia Lorenza non lo vuole vedere: non andrà ai colloqui in carcere. Trovata l'auto del boss

Messina Denaro, trovata la sua auto

La Giulietta nera era in un garage del figlio di Giovanni Luppino, l'incensurato imprenditore agricolo che ha accompagnato il padrino di Castelvetrano alla casa di cura ed è stato arrestato con lui. Agli inquirenti ha detto di non aver saputo, fino al giorno del blitz, chi fosse il suo «passeggero» che, prima di allora, aveva visto solo una volta alcuni mesi fa. «Mi era stato presentato come Francesco e domenica sera mi ha chiesto di accompagnarlo dicendomi che doveva fare delle cure per il cancro», si è difeso.



Una ricostruzione che i pm ritengono totalmente falsa che mal si concilia con la presenza della macchina nel garage del figlio di Luppino, ma non solo. Alcune fonti dicono che prima di essere arrestati l'autista e il boss si sarebbero abbracciati. Inoltre, tra i pizzini sequestrati all'agricoltore è spuntato uno con scritto «guarnizione di sportello lato guida di Giulietta 1.6 ultima serie». Un promemoria di acquisto di un pezzo per auto, guarda caso la stessa di Messina Denaro ritrovata oggi.

Come ha fatto a comprare l'auto?

La Giulietta è stata perquisita dalla polizia su disposizione del procuratore aggiunto Paolo Guido. All'interno non sarebbero stati trovati documenti o materiale rilevante, né sarebbe stato trovato un gps utile a ricostruire gli spostamenti del capomafia. Secondo gli investigatori, però, la macchina sarebbe stata acquistata dal capomafia in persona. Messina Denaro, a gennaio del 2022, sarebbe andato in una concessionaria di Palermo avrebbe dato in permuta una Fiat 500 e avrebbe pagato 10mila euro in contanti. Sia il contratto di acquisto che la permuta sono intestate ad una anziana disabile di 87 anni madre di Andrea Bonafede, il geometra di Campobello che avrebbe prestato l'identità al boss almeno dal 2020, data del primo intervento chirurgico al quale il capomafia si è sottoposto all'ospedale di Campobello di Mazara.



Gli investigatori, che nei giorni scorsi hanno perquisito le abitazioni di diverse persone sospettate di aver favorito la latitanza del boss tra le quali quelle di Luppino, di Bonafede e della madre e dell'ex avvocato Antonio Messina, stanno analizzando la copiosa documentazione trovata nel primo covo del boss scoperto, quello di vicolo San Vito, sempre a Campobello di Mazara, e il materiale sequestrato a Luppino. Si tratta di appunti, post-it, liste di spese fatte (il padrino viveva nel lusso e spendeva anche 7.000 euro al mese), un'agenda, numeri di telefono, nomi in codice. Un lavoro lungo e difficile quello dei carabinieri del Ros da cui potrebbero venir fuori nomi di complici e favoreggiatori. Non è stato confermato, invece, che nella casa siano stati trovati elementi che provino viaggi all'estero del capomafia.



Al vaglio degli inquirenti anche i cellulari sequestrati: due di Messina Denaro e due di Luppino che, come ha notato il gip nell'ordinanza con la quale ha disposto il carcere per l'autista, teneva i due apparecchi in modalità aereo la mattina dell'arresto. Uno dei telefonini del capomafia, intestato a Bonafede, è stato «seguito» dagli investigatori la mattina del blitz. Le celle agganciate hanno confermato i sospetti dei carabinieri sui movimenti di Messina Denaro, alias Bonafede, che da Campobello di Mazara viaggiava verso Palermo. Nella libreria del covo del capomafia, infine, oltre a libri di storia e filosofia, sono state trovate due biografie: una di Vladimir Putin, l'altra dei Hitler.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Gennaio 2023, 21:55

