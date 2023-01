Messina Denaro, nel covo del boss un poster di Joker e la frase: «Se non trovi la via d'uscita, sfonda tutto»

«C'è sempre una via d'uscita, ma se non la trovi sfonda tutto». Pensieri e parole che ronzavano nella testa di Matteo Messina Denaro. Tanto che per imprimere quella frase il boss aveva deciso di farsi fare un quadro, appeso nel salone del suo appartamento di via Cb 31. La citazione è di un altro cattivo del cinema. In questo caso, il Joker interpretato da Joaquin Phoenix.

Matteo Messina Denaro, il giallo del selfie con l'infermiere. Indagato il medico che lo aveva in cura

Messina Denaro, l'inquietante intervista di Baiardo a novembre: «È malato, trattativa Stato-mafia per arrestarlo»

Arrestato l'autista di Messina Denaro

Il quadro del Joker è stato fotografato dai carabinieri del Ros. Nello stesso covo c'era pure un poster del Padrino con l'immagine di Marlon Brando. Continua meticoloso il lavoro per trovare materiale utile nelle indagini. Gli uomini della polizia scientifica stanno effettuando un sopralluogo nell’ultimo covo abitato dal boss Matteo Messina Denaro utilizzando il georadar, una tecnica a onde elettromagnetiche per “scansionare” il sottosuolo. Si cercano anfratti o intercapedini nascoste.

Ad aiutare le indagini ci sono diversi testimoni, che dopo aver riconosciuto il capo di Cosa Nostra hanno segnalato luoghi di avvistamenti negli ultimi mesi. Arrestato anche l'autista Giovanni Luppino, che si era dichiarato innocente. «Non sapevo che fosse proprio lui», aveva detto. Il commerciante di olive è accusato di favoreggiamento con l'aggravante mafiosa.

Messina Denaro in clinica sotto falso nome: si faceva chiamare Andrea Bonafede. «Era in coda per il tampone»

Oggi primo ciclo di chemio

Primo ciclo di chemioterapia per il boss mafioso Matteo Messina Denaro questa mattina nell'ambulatorio realizzato ad hoc nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila. Il 60enne non ha avuto reazioni collaterali e, secondo quanto si è appreso, è in buone condizioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA