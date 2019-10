Melegatti, nuova vita: festa per i 125 anni di storia, per Natale torna il tradizionale pandoro

La seconda vita della Melegatti, la storica azienda dolciaria salvata dal fallimento, e riavviata l'anno scorso da una nuova proprietà, passa anche dalla nuova campagna pubblicitaria in tv per il prossimo Natale, che inizierà il 14 ottobre. Melegatti celebrerà così 125 anni di storia, e per l'occasione tornerà in televisione e sul web con il suo pandoro, con un messaggio incentrato sul simbolo della tradizione natalizia.

Era il 14 ottobre 1894 quando a Verona il pasticciere Domenico Melegatti brevettò la ricetta, il nome e la distintiva forma del Pandoro ottenendo il certificato di Privativa Industriale dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia. Trasse ispirazione da un'antica tradizione veronese legata al Natale, secondo cui la notte della vigilia le donne si riunivano nelle cucine delle corti facendo insieme il «levà», un impasto di farina, latte e lieviti. Arricchendo quell'impasto di burro e uova si arrivò al brevetto del pandoro.

