Concorso deserto, l'ospedale assume medici a tempo indeterminato: non si presenta nessuno

ROVIGO - Lvuole assumere unda destinare ale un medicoIlper l'assunzione a tempo indeterminato di queste due figure specialistiche è stato pubblicato dall'azienda sanitaria due mesi fa e non ha visto la partecipazione di«Il bando per la ricerca di queste due figure professionali è andato deserto - spiega rammaricato il-, abbiamo serie difficoltà a trovare medici specialisti in diversi reparti. Siamo dunque costretti a ricorrere alle cooperative perdi personale, cosa che abbiamo, ad esempio, fatto con il Pronto Soccorso di Rovigo dove abbiamo introdotto medici in libera professione. Più difficoltoso invece risolvere la carenza di medici anestesisti e ginecologi. Se nessuno infatti partecipa ai concorsi indetti dalle, a mancare sono poi anche le liste dove attingere, in caso di necessità». Il problema della mancanza di medici è avvertito però un po' in tutti gli ospedali italiani.