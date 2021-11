Maxi sgombero case a Milano, a Storie Italiane un occupante: «Pentito? In quel momento pensi solo ai tuoi figli»

Storie Italiane, la trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, torna a parlare di case, dedicando la puntata a molte situazioni critiche legate alle abitazioni, una di queste è lo sgombero delle abitazioni liberty di via Molise a Milano. In quell'area da diversi anni ci sono degli occupanti, tra cui anche clochard, che vivono in condizioni molto critiche dal punto di vista igienico.

Si parla ancora una volta del problema dell'occupazione delle case, un fenomeno sempre più in crescita, in cui si entra nelle abitazioni popolari, più di frequente, e le si occupano cambiando serrature e bloccando gli accessi così da impedire ai legittimi titolari di abitarci.

Durante il programma Eleonora Daniele manda in onda l'intervista fatta a un occupante che spiega come si interviene: «Se ti prendono di mira casa, prima o poi entrano, non c'è scampo, aspettano che la casa si svuoti, tanto prima o poi succede che sono tutti fuori casa anche solo per poche ore». L'inviato gli chiede se non si è pentito di quanto fatto: «In quel momento vuoi solo il bene della tua famiglia, mi dispiace, ma ho pensato ai miei figli».

L'uomo spiega di aver ottenuto l'alloggio grazie alla segnalazione di un uomo che è solito fare questo tipo di operazioni, ovvero propone a famiglie in difficoltà l'occupazione di immobili segnalando quelli potenzialmente validi: «Io non ho ancora capito come funziona”, spiega l'uomo, “so che in effetti se ci sono minori poi cacciare gli occupanti è quasi impossibile, non ne capisco il motivo però di fatto a quel punto non ti manda via nessuno, è da ridere».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021

