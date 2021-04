Mauro Morandi, l'eremita di Budelli, lascia la "sua" isola dopo 32 anni: «Mi sono veramente rotto le palle»

Mauro Morandi lascia la "sua" isola. Da 32 anni vive da eremita a Budelli, nell'arcipelago di La Maddalena nel nord della Sardegna, una perla incontaminata della nostra Italia. Ora ha 82 anni e da tempo vive contro chi non lo vuole più su quella che ormai è la sua casa, dove arrivò per caso mentre tentava di navigare dall'Italia alla Polinesia. Il Parco di La Maddalena tre anni fa aveva deciso per lo «sfratto», lui che era il custode di Budelli.

L'immobile occupato da Morandi è passato dal 2014, assieme agli altri terreni di Budelli, nelle proprietà del Parco, che decise di demolire le volumetrie ritenute illegittime dal Comune di La Maddalena e restaurare il vecchio fabbricato per destinarlo ad attività di valorizzazione del sito.

Oggi l'eremita di Budelli ha detto basta, stanco delle continue richieste di abbandonare l'isola. Lo ha fatto con un post sul suo profilo Facebook, che da tempo utilizza per condividere le foto delle meraviglie incontaminate dell'isola. «È una 20ina di anni che lotto contro chi mi vuole mandare via, anche se sostenuto, psicologicamente e non solo da Budelli e da tutti voi che mi sostenete, ora però mi sono veramente rotto le palle e me ne andrò sperando che in futuro Budelli sia salvaguardata come io ho fatto da ben 32 anni.

Ciao ragazze e ragazzi. Vedrete ancora le mie foto da un’altro posto tanto la Sardegna è tutta bella».

E dove andrà adesso? È lui stesso a rispondere ai tantissimi messaggi ricevuti sotto al post: «Per ora andrò a La Maddalena».

