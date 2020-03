Mauro, l'eremita dell'isola di Budelli: «Qui io non temo il coronavirus»

L'oroscopo di Paolo Fox della settimana: le previsioni di tutti i segni a sua famiglia e i suoi amici più cari vivono a Modena, in quell'Emilia Romagna che è fra le aree più colpite dell'Italia dal Covid-19. "Stanno affrontando tempi difficili", spiega alla Cnn. Il suo suggerimento in questi giorni? "Esercitarsi a scoprire e capire l'anima".

Lui si chiama Mauro Morandi , 81 anni e gli ultimi trenta spesi come un eremita nell'isola di Budelli , nell'arcipelago di La Maddalena nel nord della Sardegna . Una perla incontaminata della nostra Italia. E lì, dal suo fortino solitario, racconta come si vive in quarantena da coronavirus , ma la sua è volontaria e da decenni ormai. Anche d'estate, quando l'arcipelago di La Maddalena è invaso dai turisti, a Budelli non si può sbarcare. Sull'isola c'è sempre e solo Mauro. LMauro Morandi, ex insegnante, è arrivato a Budelli per caso e mentre tentava di navigare dall'Italia alla Polinesia. Innamoratosi delle acque cristalline e degli splendidi paesaggi di questo angolo di paradiso in Sardegna, ha deciso di restarci per sempre. Poco dopo è subentrato al custode precedente e, all'età di 81 anni, è ancora lì dormendo ogni notte in un vecchio casolare in pietra: nessun altro sull'isola di Budelli. "Ammazzo il tempo scattando le foto delle spiagge, della fauna selvatica e dei paesaggi – ha spiegato alla Cnn - e li condivido sui social media e su Instagram". Dove, difatti, Morandi raccoglie “molti followers". "Sto bene, non ho paura, mi sento protetto qui – ha poi ricordato -. Budelli offre una difesa naturale totale. Nessun rischio. Nessuno può accedervi, nemmeno una barca può attraccare senza i permessi".