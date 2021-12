Marito accoltella la moglie dopo l'incontro dall'avvocato per la separazione: gravissima

Una donna di 37 anni, di origine statunitense, è stata accoltellata questa sera, mercoledì 22, in via Ugo Foscolo a Padova, vicino alla stazione ferroviaria. Ad aggredirla è stato il marito, un 41enne marocchino, con cui la vittima era appena stata nello studio di un avvocato per una causa di separazione. Una volta in strada lui avrebbe estratto un coltello che aveva con sè, sferrandole alcuni fendenti.

Arrestato per tentato omicidio

La donna è crollata a terra e lui è andato subito a consegnarsi a una pattuglia delle forze dell’ordine. Ora la vittima si trova ricoverata in prognosi riservata.

Il 41enne è in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 22:58

