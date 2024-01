Maria Antonietta Panico trovata morta in casa dall'ex marito: deceduta da almeno due giorni, ipotesi femminicidio In corso accertamenti per capire se si è trattato di una morte violenta







di Redazione web Maria Antonietta Panico, una donna di 42 anni, è stata trovata morta nel letto di casa sua a Trento. A scoprire il corpo questa mattina, 17 gennaio, è stato l'ex marito che ha chiamato i soccorsi. Il letto era macchiato di sangue. La donna, a quanto si apprende, attualmente avrebbe un altro compagno. Sono intervenuti i carabinieri, il medico legale e il pm di turno Patrizia Foiera. In corso accertamenti per capire se si è trattato di una morte violenta. L'ipotesi è che possa trattarsi di un nuovo femminicidio. Solo pochi giorni fa a Montalbiano, non distante da Trento, Ester Palmieri è stata uccisa dall'ex marito, che si è poi tolto la vita. Ieri si sono tenuti i funerali della donna, che era mamma di due bambini. Maria Antonietta Panico, chi è la donna trovata morta a Trento: 42 anni, mamma di una bambina e impegnata in politica Morta da almeno due giorni Pare sia deceduta da almeno 2 giorni la donna di 42 anni trovata morta questa mattina nel letto del suo appartamento in via Vicenza a Trento. Chi è Maria Antonietta Panico Maria Antonietta Panico era mamma di una bambina. Separata dall'ex marito, aveva attualmente un altro compagno. A Trento era conosciuta per il suo impegno in politica. Nel 2018 si era candidata nella lista a supporto del governatore Fugatti mentre nel 2020 aveva corso alle elezioni comunali con la lista Civica a supporto di Andrea Merler, come riporta iltquotidiano.it. Il prossimo 21 gennaio avrebbe compiuto 43 anni. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Gennaio 2024, 15:06

