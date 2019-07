«Maria Chindamo fu uccisa e fatta sparire»: arrestato un uomo, svolta nelle indagini dopo 3 anni

Il caso di, l'imprenditrice scomparsa tre anni fa - il 6 maggio 2016 - a Nicotera in Calabria, potrebbe aver avuto una svolta: i carabinieri di Vibo Valentia e del Ros hanno infatti arrestato una persona con l'accusa di concorso in omicidio volontario. Mariae il suo cadavere fatto sparire, secondo la conclusione a cui sono giunti gli inquirenti: imprenditrice agricola di Laureana di Borrello (Reggio Calabria), aveva 44 anni.Maria scomparve quele da allora di lei non si è saputo più nulla: i controlli dei carabinieri scattati in case e aziende agricole in una vasta area del vibonese e nella zona del reggino in cui viveva con i tre figli,. In più occasioni i militari, coadiuvati dai cani molecolari della Polizia di Stato, verificarono la presenza di tracce sui terreni che potessero supportare le attività di ricerca finora svolte. Furono utilizzati anche mezzi meccanici dei vigili del fuoco per individuare eventuali ulteriori tracce anche nel sottosuolo dell'area in cui è avvenuta la scomparsa.Un particolare tenuto in considerazione da investigatori e inquirenti è che la scomparsa di Maria Chindamo è avvenuta nel giorno in cui ricorreva il primo anniversario del suicidio del marito dell'imprenditrice. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Vibo Valentia su richiesta della procura della Repubblica. Le indagini che hanno portato all'arresto sono state condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Vibo Valentia, della Compagnia di Tropea e del Ros.