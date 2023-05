Maria Antonietta morta a 16 anni, l'autopsia svela la vera causa del decesso: «Non è stato un malore»

di Redazione Web

Maria Antonietta Cutillo aveva solo 16 anni: è una vera e propria tragedia quella capitata a questa ragazza giovanissima, che martedì scorso, 2 maggio, è morta folgorata nella vasca da bagno per colpa dello smartphone. La causa del decesso è stata confermata dall'autopsia: sarebbe stato dunque il telefono, con il carica batterie collegato alla presa di corrente, a determinare la morte di Maria Antonietta.

L'amica che l'ha vista morire in videochiamata: «Urlavi il mio nome, ho la tua voce in testa»

Maria Antonietta morta a 16 anni

La sedicenne di Montefalcione (Avellino) è morta lo scorso 2 maggio mentre era in videochiamata con Faby, la sua inseparabile amica del cuore, testimone in diretta dell'orrore. L'apparecchio, cadendo nella vasca piena d'acqua, ha innescato la scossa mortale: l'autopsia ha confermato i segni di ustione alla mano di Antonietta che impugnava l'apparecchio. Un momento di distrazione, un gesto sbagliato: il telefono è caduto in acqua e non ha lasciato scampo alla ragazzina che è morta all'istante.





