Marco Frau scomparso a settembre, la svolta: la Procura indaga per omicidio

Marco Frau era sparito a fine settembre dalla sua abitazione di via Pola, dove viveva in una palazzina di due piani. In casa era tutto in ordine - hanno accertato familiari e investigatori dell'Arma - ma sul tavolo erano rimasti sia il suo telefonino che gli occhiali, oltre al portafogli e alle chiavi. In questi mesi le ricerche sono state incessanti, ma del 52enne non è stata trovata alcuna traccia.Dopo l'archiviazione del procedimento aperto per allontanamento volontario, il sostituto procuratore Alessandro Pili ha deciso di proseguire gli accertamenti tecnici, affidati ai carabinieri, aprendo così un nuovo fascicolo al momento senza indagati. «Abbiamo piena fiducia nella magistratura», commenta l'avvocato Fausto Argiolas, uno dei legali che tutela la famiglia dello scomparso.