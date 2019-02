C'è una lesione midollare completa. Questo purtroppo vuol dire che al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe». Lo ha detto il professore Alberto Delitala, direttore del Dipartimento di Neuroscienze del San Camillo di Roma, in merito alle condizioni del nuotatore. «La possibilità di riacquisto del movimento delle gambe con le conoscenze mediche attuali non è possibile» ha aggiunto.