Mamma uccide il figlio di 2 anni e lo porta alla cassa del market, il pm chiede 30 anni: «Omicidio consapevole e premeditato»

di Redazione web

Trent'anni di galera. È la richiesta del pm per Erzsebet Bradacs, la donna che uccise il figlio di 2 anni nel 2021, a Po' Bandino di Città della Pieve. Secondo il pubblico ministero Manuela Comodi, la 44enne ungherese «ha agito in modo consapevole e con piena premeditazione», riconoscendole comunque come attenuante il vizio parziale di mente.

Alex, bimbo ucciso: dal papà accuse choc alla mamma. «In gravidanza si prendeva a pugni in pancia e voleva dargli fuoco»

Bambino ucciso a Perugia, la mamma diceva: «Meglio abortire». Le frasi choc in chat con un'amica

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione accusatoria, la donna, ungherese di 44 anni, uccise il figlio con diverse coltellate, adagiandone poi il corpo sul nastro trasportatore della cassa di un supermercato.

Secondo Comodi l'imputata «una settimana prima dell'omicidio aveva saputo che il tribunale le aveva tolto l'affidamento del figlio e lo aveva dato in maniera esclusiva al padre». «L'idea di uccidere era molto precedente al fatto - ha quindi sottolineato il pm -, frutto di uno scompenso improvviso ma di determinismo consapevole».

La vicenda

La donna, nell'ottobre del 2021, aveva ucciso il figlio a coltellate.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA