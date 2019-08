Va a pregare sulla tomba del figlio morto a 31 anni, mamma Silvana investita e uccisa

nel reparto di Rianimazione degli Ospedali Riuniti di Ancona, 64 anni, di Marzocca. La donna era stata investita e trasportata in eliambulanza in gravissime condizioni. L'incidente in Strada della Torre a Montignano, frazione di Senigallia.Silvana Pettinari, che aveva perso qualche mese fa il figlio 31enne Lorenzo per una malattia, stava tornando a piedi proprio dal cimitero dove ogni giorno si recava per visitare la tomba del ragazzo. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. La salma è per ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.