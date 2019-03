Ultimo aggiornamento: 13 Marzo, 12:16

Ha lasciato ildi 8 anni seduto sul sedile posteriore dell', mentre lei, la42enne, hala macchina a chiave e se n'è andata da un'amica. Peccato che nella Polo Volkswagen sia scattato l'allarme che ha assordato il bambino che ha iniziato a piangere disperato attirando l'attenzione dei passanti, che hanno chiamato i carabinieri. La donna doveva stare via solo pochi minuti, invece si è assentata almeno per un quarto d'ora. E per questo è stata indagata per abbandono di minore dai militari dell'Arma che sono intervenuti con una pattuglia per liberare il bambino rinchiuso nell'abitacolo.