Papà cerca di violentare la figlia, la moglie lo scopre e lo uccide con 185 coltellate

Da tempo sopportava, per il bene della propria famiglia, la coercizione fisica del, che non esitava a segregare lei e le loro figlie in casa. Quando ha scoperto che l'uomo, con la violenza, stava, di 18 anni, unaha deciso di vendicarsi, uccidendo il marito con benL'efferato delitto, causato da anni di vessazioni e abusi, è avvenuto alla periferia di, in Argentina. A spiegare l'accaduto è il portale InfoBae : la 38enne, che da anni subiva le violenze del marito, il 46enne, ha letteralmente perso la testa quando ha visto l'uomo violentare la primogenita, Paula. Per vendicarsi degli abusi sulla figlia e delle violenze subite nel corso degli anni, la 38enne lo ha aggredito con un, infliggendogli ferite profonde soprattutto al petto e all'addome.La donna, dopo aver ucciso il marito, ha chiamato la polizia e ha confessato l'omicidio. In casa sono stati trovatie, oltre alla 38enne, gli agenti intervenuti hanno. Il sospetto, infatti, è che le due donne si siano coalizzate per vendicarsi insieme degli abusi subiti negli anni. Il 46enne ucciso, infatti, aveva già diversi precedenti penali per violenza domestica, come racconta anche la sorella di: «Ci sono stati periodi in cui segregava in casa la sua famiglia, era un violento e solo il giorno prima aveva minacciato di morte la moglie e la figlia». Come riporta anche Cronica.com.ar , questo delitto rappresenta un triste record: leinflitte all'uomo, infatti, costituiscono un primato di ferite di arma bianca nella storia criminale di tutta l'Argentina. Il precedente 'primato', infatti, risaliva al 2000, quando due sorelle uccisero il padre in un presunto rituale satanico.