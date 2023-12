Maltempo, forte vento a San Marino: crolla il tendone di un circo, due feriti

di Redazione web

Due persone sono rimaste ferite nel crollo di un tendone di un circo nella Repubblica di San Marino. A quanto si apprende, a causa del fortissimo vento che dalla notte si è abbattuto sulla zona, in due stavano cercando di rafforzare gli ancoraggi ma nel frattempo una parte del tendone è caduta ferendoli. Sul posto è intervenuta la polizia civile. Molti gli interventi nell'area anche per alberi e rami caduti.

Forte vento a Rimini

Sono stati già un centinaio, dalla notte scorsa, gli interventi svolti dai vigili del fuoco, in collaborazione con la protezione civile, in provincia di Rimini a causa del maltempo e del forte vento. Circa 200 interventi sono ancora in corso. A quanto si apprende dai vigili del fuoco, quasi tutti gli interventi sono per alberi, piante e rami caduti: fortunatamente non si registrano feriti, ma sono molte le auto distrutte. Nella zona di Bellariva, a Rimini, i vigili del fuoco sono al lavoro per ripristinare la linea filobus dopo i danni causati da un platano crollato sui cavi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 17:11

