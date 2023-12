Meteo, freddo polare sul weekend: crollo delle temperature di 15 gradi. Nella settimana dell'Immacolata arriva Big Snow

Dal caldo anomalo degli ultimi giorni registrato al Centro e Sud Italia, alla neve prevista anche in pianura nelle Regioni del Nord. Il mese di dicembre porta il freddo polare, e la tendenza, già in atto nel primo weekend, promette di confermarsi anche nella settimana dell'Immacolata. Secondo gli esperti di 3BMeteo, la perturbazione in azione sull'Italia del Nord è associata ad un vortice ciclonico alimentato da correnti molto fredde di estrazione artica. Quindi cosa dovremo aspettarci? Ancora pioggia con quota neve in calo repentino e con il maltempo che si estenderà alle regioni centro meridionali, una notevole ventilazione e un importante calo termico.