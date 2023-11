Maltempo, temporali fino a mercoledì: ecco dove. Porta atlantica aperta, maltempo anche nel weekend

di Redazione web

Gli effetti della tempesta Domingos sull'Italia dureranno ancora qualche ora. E anzi, in realtà, nelle ultime ore si è già aperta una parentesi più stabile che caratterizza l'avvio della settimana con sole prevalente su diverse zone del Paese. Tuttavia il flusso umido atlantico è sempre attivo sull'Europa centro-settentrionale e ben presto si farà sentire anche sulle nostre regioni, con nuove nubi e piogge.

Direttamente esposte - spiega 3B Meteo, le regioni tirreniche, dove già nel corso della giornata di ieri si è visto un aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra pomeriggio e sera su Toscana, Umbria e Lazio, oltre che in Sardegna. È stato il preludio ad un peggioramento più organizzato che si concretizzerà tra martedì e mercoledì al Centro-Sud, alle prese con il transito di un fronte foriero di piogge e rovesci anche temporaleschi. Meno coinvolte invece le regioni settentrionali, salvo qualche disturbo su Alpi e parte del Nordest.





Meteo martedì, nubi e piogge al Centro

Al Nord ampie schiarite al Nordovest, addensamenti già al mattino su alta Lombardia, Trentino e Friuli VG, con piogge e rovesci in attenuazione da ovest in giornata e con tendenza a schiarite in propagazione fino all'estremo Nordest in serata. Deboli nevicate sulle Alpi dai 1800m. Condizioni più soleggiate invece al Nordovest. Al Centro, spiega 3B Meteo, nubi e piogge fin dal mattino su bassa Toscana, Lazio, Umbria e interne adriatiche, in estensione in giornata fino alle coste di Marche e Abruzzo, seppur più attenuate. Maggiori schiarite invece sull'alta Toscana. Tra il pomeriggio e la sera fenomeni in attenuazione su Toscana, Umbria, Marche e alto Lazio con schiarite, ancora qualche pioggia tra basso Lazio e Abruzzo. Al Sud inizialmente soleggiato, ma con tendenza a peggioramento in giornata su alta Campania, alta Puglia ed ovest Sicilia con piogge e qualche temporale entro sera sul Tirreno. Rimangono condizioni soleggiate e asciutte sul resto della Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia centro-orientale. In Sardegna nuvoloso con piogge sparse più frequenti sulle zone centro-meridionali. Venti moderati da sudovest. Temperature in calo sulle regioni centrali.

Mercoledì rovesci al Sud

Al Nord tempo in prevalenza soleggiato, ma con foschie e nebbie nelle ore mattutine in Val Padana. In serata nubi in aumento in Liguria. Al Centro tornano ampie schiarite, salvo residui addensamenti al mattino su basso Lazio e basso Abruzzo, con piovaschi in rapido esaurimento e schiarite in arrivo. In serata nubi in aumento sull'alta Toscana. Al Sud piogge e rovesci diffusi sin dal mattino sui settori peninsulari e sul nord della Sicilia, in estensione al resto della Sicilia e alla Calabria ionica in giornata. Attesi fenomeni localmente forti al mattino sul Salento, al pomeriggio su Calabria tirrenica e Messinese. In giornata però tendenza ad attenuazione dei fenomeni, con schiarite a partire da Campania e medio-alta Puglia. In Sardegna ampie schiarite, alternate ad un po' di variabilità sul versante occidentale. Venti moderati o tesi occidentali tendenti a disporsi da nordovest. Temperature in calo al Sud.

Il nuovo fronte atlantico

Dopo il passaggio della perturbazione che tra martedì e mercoledì interesserà le nostre regioni centro-meridionali, un nuovo fronte atlantico - spiega 3B Meteo - si preparerà ad entrare in azione sull'Italia a partire dal Nordovest.

Fenomeni localmente intensi

In tale circostanza i fenomeni potranno risultare localmente intensi, specie su Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia e Toscana. Sulle Alpi tornerà a nevicare già a partire da quota 1100/1300m circa, ma anche sulle vette dell'Appennino centro-settentrionali le precipitazioni assumeranno carattere nevoso, mediamente oltre i 1800m.

Venerdì forte instabilità sulle regioni tirreniche

Venerdì la perturbazione si concentrerà al Centro-Sud, coinvolgendo più direttamente le regioni del versante tirrenico con piogge e temporali localmente anche forti e nevicate sull'Appennino centro-settentrionale. Maggiore variabilità invece sulle regioni settentrionali, grazie all'allontanamento del fronte verso sud, comunque con qualche fenomeno sparso ancora possibile e locali spruzzate di neve sulle Alpi.

Domenica una nuova perturbazione

Sabato la perturbazione comincerebbe ad allentare la presa al Centro-Sud, dove i fenomeni tenderebbero ad attenuarsi lasciando spazio a graduali schiarite, mentre al Nord si dovrebbe assistere ad una pausa più soleggiata. Potrebbe durare poco però, visto che una nuova perturbazione sembrerebbe entrare in azione domenica, anche se con i dati disponibili fino ad ora potrebbe puntare soprattutto le regioni centro-meridionali. Ma vista la distanza temporale la tendenza potrebbe subire modifiche, vi consigliamo quindi di seguire i prossimi aggiornamenti.

