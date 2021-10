Maltempo in Sicilia, automobilista muore annegato. A Catania strade come fiumi. Il sindaco: «Negozi chiusi e state a casa»

Il maltempo nel catanese fa un'altra vittima. Un uomo di 58 anni, (e non una ragazza come si era appreso in un primo momento) è morto a Gravina di Catania, annegato nel fiume in piena creato dal nubifragio che anche oggi, da ore, si sta abbattendo sul capoluogo etneo e in provincia. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e personale del 118. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe scesa da una vettura invasa dall'acqua e sarebbe stata travolta.

ll corpo è stato trovato da volontari della Misericordia sotto l'auto. Inutili i tentativi di rianimazione cardiopolmonare. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la vittima, originaria di Pedara ma residente a Catania, sia scesa da una vettura, forse dopo un incidente stradale, in via Etnea e sarebbe stata travolta dall'acqua. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e personale del 118.

Negozi tutti chiusi a Catania

Il nubifragio a Catania ha trasformato le strade della città, e in particolare la centralissima via Etnea, in un fiume in piena, e piazza Duomo in un lago. Allagato lo storico mercato della 'Pescheria' e invasa anche la fontana da dove emerge per un tratto il fiume sotterraneo Amenano. Ad aggravare la situazione anche l'acqua piovana che si riversa in città dai paesi eteni e arriva copiosa su Catania e un blackout elettrico che interessa il centro storico e che ha interessato anche il Municipio.

Negozi chiusi a Catania per il maltempo. Lo ha disposto il sindaco Salvo Pogliese con un'apposita ordinanza.«A seguito dell'aggravarsi delle condizioni meteo e dei ripetuti inviti ai cittadini a non muoversi da casa per la condizione di emergenza in funzione del rischio a cui è esposta la popolazione - si legge in una nota del Comune - il sindaco Salvo Pogliese ha firmato un'ordinanza, disponendo con effetto immediato e sino alle ore 24 di oggi la chiusura, degli esercizi commerciali ad eccezione delle farmacie, di quelle di prodotti alimentari e di prima necessità del Comune di Catania che invece possono rimanere aperte».

Al momento il tragico bilancio di questa ondata di maltempo è di due morti e una donna dispersa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 20:10

