Maltempo, frana al cimitero: tombe e loculi trascinati via. Emergenza in Sicilia, famiglie isolate

Loculi e tombe trascinate per decine di metri: a causa delle abbondanti piogge cadute, c'è stata una frana nel cimitero di Mineo, nel Catanese, che ha provocato lo scivolamento di alcune piccole cappelle che si trovano sulla parte perimetrale. L'emergenza maltempo è stata lanciata dal sindaco Giuseppe Mistretta: «Il nostro paese è quasi isolato», ha detto in una diretta sui social. Sono stati 450 interventi dei vigli del fuoco nelle ultime 24 ore in Sicilia a causa del maltempo. Maggiori criticità a Catania, Siracusa e Ragusa: nel ragusano soccorsa dai vigili del fuoco una partoriente bloccata nella sua auto in panne; a Palermo e caduto un albero su veicolo, salvi padre e figlia.

Meteo, ciclone “tropicale" sull'Italia: è la prima volta in febbraio. Ecco dove e cosa sta succedendo

Maltempo in Sicilia, strade allagate: l'incubo di Scaletta Zanclea dopo l'alluvione del 2009

Maltempo, a Mineo famiglie isolate





«La situazione a Mineo è preoccupante. Abbiamo il paese isolato con le due strade provinciali chiuse la 31 e l'86. Con mezzo del Comune abbiamo liberato parte della carreggiata per consentire il passaggio alle ambulanze per le persone che devono recarsi in ospedale. Ci sono continui smottamenti e frane, alberi caduti e linee elettriche tranciate». Lo afferma il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta. Nel centro del catanese duramente colpito dal maltempo, come confermato dal primo cittadino all'AdnKronos, «sono decine e decine le famiglie rimaste isolate. Abbiamo avvisato la Protezione civile regionale ma al momento stiamo operando con il personale del Comune e i volontari con mezzi del Comune e personali. Siamo in attesa dei rinforzi». I Il sindaco conferma inoltre come alcuni smottamenti abbiano «colpito anche il cimitero» con il crollo di un muro di cinta che ha provocato la caduta di alcuni loculi come testimoniato da video filmati da 'privatì che 'giranò sui social. Su questo aspetto il sindaco di Mineo osserva come «al momento non possiamo preoccuparci di questo, è una questione morale e sociale che attenzioneremo doverosamente in un secondo momento. Per ora- ribadisce infine Mistretta- abbiamo decine e decine di famiglie isolate e malati a cui stiamo prestando soccorso».

Palermo, albero cade sulle auto in transito

Vigili del fuoco, polizia municipale e operatori del verde del Comune sono ancora a lavoro per rimuovere dalla strada l'enorme Ficus macrophylla crollato stamattina a Palermo, all'angolo tra viale delle Magnolie e viale Piemonte, probabilmente a causa del maltempo. L'albero, che ha completamente ostruito la strada , è caduto su un'auto in transito con a bordo due persone rimaste miracolosamente illese. Nella zona il traffico è paralizzato. «La caduta del Ficus macrophylla, avvenuta nelle prime ore di oggi in viale Piemonte, è stata provocata dal maltempo degli ultimi due giorni - spiega l'assessore comunale al Verde Urbano Andrea Mineo - Da quel che emerge dalle relazioni degli uffici, negli ultimi due anni sono stati effettuati interventi di sfoltimento ma soprattutto il Visual tree assessment, un esame diagnostico mirato a verificare le condizioni di stabilità e salubrità dell'albero. Da quel che hanno potuto constatare gli operatori del verde, che insieme ai vigili del fuoco e i vigili urbani sono al lavoro incessantemente da stamattina, pare esserci in profondità, e pertanto non rilevabile con le strumentazioni e le tecnologie a disposizione, un ammaloramento nella sezione centrale dovuto all'età dell'albero. Siamo al lavoro per predisporre un censimento arboreo aggiornato corredato da un piano del verde ad oggi del tutto assente da anni».

