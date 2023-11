Maltempo in Toscana, carabiniere salva bambino dalla casa circondata dall'acqua

Prelevato dal balcone di un'abitazione nel comune di Prato. Nelle immagini una delle operazioni di soccorso dei carabinieri nel comune di Prato, tra le zone maggiormente colpite dal maltempo in Toscana. Un bambino viene tratto in salvo da un'abitazione circondata dall'acqua alta, prelevato dal balcone da un carabiniere che si è arrampicato sui muretti e lo ha portato via in braccio e passato a un collega nell'acqua fin sopra il ginocchio.

Maltempo Toscana, 6 morti e due dispersi: è allerta. Giani: «Stato di calamità. Non uscite di casa»

Maltempo in Toscana, l'ex miss Italia Rachele Risaliti mostra la casa distrutta: «Perse tante cose care»

Le azioni per l'emergenza

Misericordie toscane in azione da ieri sera per l'emergenza maltempo. La sala operativa regionale si sta preparando per affrontare la seconda notte di stato di emergenza, dando tutto il supporto necessario alle squadre operative, fornendo luce, vitto e alloggio.

Nelle prossime ore oltre a proseguire le operazioni di pompaggio delle acque si provvederà all'avvio della bonifica di strade e di tutti quei luoghi colpiti dalle esondazioni.

