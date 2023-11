Maltempo sull'Italia: allerta rossa in Veneto e Friuli Venezia Giulia, arancione in altre nove regioni. Ecco dove chiudono le scuole

Forte ondata di maltempo sull'Italia. Allerta in gran parte del Paese. Domani scuole chiuse a Napoli ma anche in diversi comuni della Campania. Stessa situazione anche nella provincia di Treviso, a Viareggio e in alcuni comuni di Massa Carrara. In Friuli Venezia Giulia confermata l'allerta rossa per domani. La perturbazione – che ha già causato cinque morti in Europa, tra cui un bimbo di 5 anni in Belgio, e lasciato al buio più di un milione di case nel nord-ovest della Francia – ora sta per arrivare anche sulla Penisola: la tempesta Ciaran sarà sul nostro Paese almeno fino a domenica, portando con sè piogge e vento forte.

