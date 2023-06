Malore improvviso al mare, entra in acqua per fare il bagno e perde i sensi: morto davanti a moglie e figli

di Redazione web

Malore improvviso in mentre fa il bagno in mare: un uomo di 71 anni è morto sotto gli occhi dei famigliari. Come riporta Il Gazzettino, il dramma si è consumato a Jesolo domenica 18 giugno, nel tratto di spiaggia antistante al Villaggio Marzotto. L'uomo, arrivato da Caldogno, era con la moglie, i figli e i nipoti. Appena entrato in acqua avrebbe perso i sensi, probabilmente per un arresto cardiocircolatorio.

Il dramma a Jesolo

La scena, oltre che davanti ai famigliari, si è consumata davanti agli altri bagnanti.

La salma è stata ricomposta nella camera mortuaria di via Levantina. A seguire le operazioni di soccorso sono stati anche i famigliari del 71enne, distrutti per quanto accaduto.

Un morto a San Benedetto

Lo stesso dramma si è consumato a San Benedetto del Tronto. Un 42enne stava facendo il bagno a poca distanza dalla foce dell’Albula, quando è stato colto da malore ed è morto poco più tardi. Una persona che si trovava nelle vicinanze lo ha trascinato a riva e sono iniziate le manovre di soccorso, che però non hanno dato l'esito sperato.

