L'ultimo desiderio è morire in casa: malore fatale lo stronca durante il viaggio in autostrada con la moglie

di Tito Di Persio

Il desiderio più intimo di Vincenzo L., 59 anni, era quello di trascorrere gli ultimi momenti della sua vita nella sua città natale in Calabria. Purtroppo, il destino ha preso una piega diversa: mentre si trovava nei pressi dell’autogrill di Tortoreto, in A14, ha improvvisamente accusato un malore ed è deceduto di fronte al cognato, alla guida dell’auto, e alla moglie seduta dietro.

La storia di Vincenzo è un autentico dramma

Da giovane, Vincenzo si era trasferito a Milano per motivi di lavoro insieme alla sua compagna. Un anno fa, la tragica scoperta di una grave malattia. Nonostante i trattamenti e gli sforzi dei medici, le speranze di sopravvivenza per il 59enne erano ormai svanite. In quel momento, Vincenzo ha espresso il suo ultimo desiderio ai familiari: morire nel suo letto, nella sua amata terra natia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA