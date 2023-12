Malattia rara, ragazza di 17 anni rischia di morire: «Rianimata 3 volte». Le serve un farmaco, ma è introvabile in Italia

Senza la determinazione dei medici che quella notte erano in servizio nell'Ospedale del Mare di Napoli, dov'è arrivata in codice rosso, probabilmente non ce l'avrebbe fatta. Per ben tre volte il suo cuore si è fermato. E per tre volte i sanitari l'hanno rianimata. È il racconto di un miracolo quello di Oleksandra Kotsiborska, medico ucraino da anni in Italia e iscritto all'Ordine di Napoli. Ma Oleksandra è soprattutto madre di una 17enne affetta da una rara sindrome cardiaca che provoca gravi aritmie ventricolari, svenimenti, sincope e, purtroppo, morte improvvisa: per aiutare la ragazza serve un farmaco statunitense, introvabile in Italia, per avere il quale la madre lancia un appello.