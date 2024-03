Makka uccide il papà violento, la mamma: «Senza di lei sarei morta». La 18enne arrestata: «L'ho colpito, ma non volevo ucciderlo»

di Redazione web

Makka resta in carcere. Il fermo della giovane, accusata di avere ucciso il padre al culmine di una lite a Nizza Monferrato (Asti), è stato convalidato nell'udienza stabilita dalla procura di Alessandria, competente per territorio. La decisione del gip è arrivata dopo quattro ore di interrogatorio. A morire, venerdì pomeriggio Akhyad Sulaev, 50 anni, operaio nel settore dell'edilizia, colpito a coltellate dalla figlia Makka, che compirà 19 anni ad agosto. La ragazza resta in una struttura protetta, come deciso già la sera stessa dell'omicidio.

Makka, la 19enne che ha ucciso il padre a coltellate: «In casa ci picchiava a colpi di karate. Ero stanca delle sue violenze»

La mamma: senza di lei sarei morta

La mamma di Makka e moglie della vittima, è sicura: «Se non ci fosse stata mia figlia mio marito mi avrebbe uccisa». La famiglia era arrivata dalla Cecenia qualche anno fa e, secondo quanto finora emerso, la figlia avrebbe difeso la madre dai maltrattamenti dell'uomo, subiti negli anni da entrambe.

Le due donne non avevano mai denunciato nessuna violenza ne avevano mai chiesto aiuto per quei lividi che la giovane ha raccontato di avere «in zone nascoste perché papà sapeva dove colpirci».

Makka: le aveva scritto "ti ammazzo"

Interrogata dopo l'arresto, Makka ha dato la sua versione: «Venerdì papà si è licenziato.

Secondo quanto raccontato dalla ragazza, le violenze perpetrate dal padre «non erano una novità». «Ci ha sempre picchiate – ha spiegato -. In Cecenia, quando ero piccola, era ancora peggio. Lui praticava arti marziali, conosceva la boxe e il karate. Se la prendeva soprattutto con me e mia madre, con i miei fratelli alzava le mani solo se intervenivano nelle discussioni».

«Dopo essere rincasato, intorno alle 18, ha picchiato mia madre e poi si è scagliato su di me quando ho cercato di difenderla – ha spiegato la ragazza -. Io volevo dividerli, lui invece se l'è presa con me. Mi ha inseguita fino alla mia stanza e mi ha presa a pugni. Mamma si è rimessa tra noi e io ho preso un coltello per difendermi. L'ho colpito lasciandolo a terra, ma non volevo ucciderlo. Ho chiamato i carabinieri e li ho attesi».

