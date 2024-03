Makka, la 19enne che ha ucciso il padre a coltellate: «In casa ci picchiava a colpi di karate. Ero stanca delle sue violenze»

Makka ha appena ucciso il papà che picchiava lei e la mamma. La ragazza 18enne di Nizza Monferrato originaria come la sua famiglia della Cecenia, è sconvolta. «Sono intervenuta per difendere mia madre. Allora papà mi ha inseguita e presa a pugni. Mamma ha tentato di difendermi. E lui ha ricominciato a prendere a schiaffi anche lei. Era esperto di karate e arti marziali, sapeva dove colpirci in modo che i lividi non si vedessero. Ma ci ha sempre picchiate. Non volevo che lo facesse. Ero stanca. Mi sono difesa», ha raccontato nella caserma dei carabinieri di Canelli.