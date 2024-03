Uccide il padre a coltellate dopo una lite, la figlia 18enne confessa: «Stanca delle violenze che subivamo io e mia madre»

di Redazione web

Svolta nelle indagini sull'uomo di 50 anni ucciso a coltellate nella serata di ieri, venerdì 1° marzo, a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, la figlia 18enne ha confessato: «Ho ucciso mio padre - avrebbe detto ai carabinieri - Tutti in casa subivamo le sue violenze, soprattutto mia mamma». La vittima, uccisa a coltellate, è Akhyad Sulaev, 50 anni, immigrato in Italia alcuni anni fa con la moglie e quattro figli. La più grande di loro, Makka, sarebbe la colpevole dell'omicidio. I carabinieri della vicina Canelli lavorano dal tardo pomeriggio di ieri con quelli di Nizza per ricostruire l'accaduto e per ascoltare le testimonianze di chi era presente in casa, coordinati dalla procura di Alessandria.

La giovane è iscritta al Liceo scientifico con ottimi risultati

La famiglia, di origini russe e musulmana osservante, vive in Piemonte da diversi anni e comprende anche la mamma e tre bambini, che erano presenti in casa al momento dell'omicidio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Marzo 2024, 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA