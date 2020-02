Madre e figlio trovati morti in casa: l'uomo l'avrebbe uccisa prima di togliersi la vita

Si parla dell'ipotesi di un omicidio-suicidio rispetto al macabro ritrovamento dei corpi di due persone - una donna 80enne ed il figlio 56enne - rinvenuti questo pomeriggio a Modena, in una palazzina di via Tamburini a Modena. Anche se non sono note le possibili dinamiche alla base della tragedia, secondo indiscrezioni andrebbero verso questa direzione le indagini, che sono state affidate alla squadra mobile della polizia di stato.



In particolare, il figlio 56enne avrebbe ucciso l'anziana madre prima di togliersi la vita. Il rinvenimento dei due corpi è avvenuto quando gli assistenti sociali si sono recati oggi - per la prima volta, dato che le due persone non erano seguite in precedenza - nell'abitazione, sollecitando l'intervento dei vigili del fuoco dato che nessuno apriva. Sul posto, oltre ai pompieri sono intervenuti anche agenti della polizia municipale e quelli della squadra mobile modenese. Per gli accertamenti del caso, in via Tamburini, si è recato anche il Pm di turno.



Giovedì 6 Febbraio 2020, 22:44

