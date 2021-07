Lutto per Billy Costacurta, morta la mamma in un incidente stradale:

Lutto per Alessandro "Billy" Costacurta, è morta la mamma. Margherita Beccegato, la madre dell'ex calciatore del Milan e della Nazionale sposato con Martina Colombari e da tempo apprezzato commentatore televisivo per Sky, aveva 87 anni. La donna è rimasta vittima di un brutto incidente stradale finendo contro un muro, a Cavaria con Premezzo (Varese).

Probabilmente la donna ha avvertito un malore mentre era alla guida perdendo il controllo della vettura e finendo contro un muro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Busto Arsizio (Varese), unitamente al 118 e alla Polizia Locale, ma per l'anziana donna non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente, via Padre Reginaldo Giuliani a Premezzo (Varese), sono state inviate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Luglio 2021, 15:17

