«Ti auguro una giornata con mille emozioni», l'ultimo sms di Lucia Bucceri all'amica prima dello schianto mortale con l'ultraleggero Chi era

Lucia è felice, tra pochi minuti insieme al marito Lanfranco de Gennaro sarebbe salita sull'ultraleggero per un'altra spettacolare gita nei cieli. Così - come riferisce il Gazzettino - all'amica Carla manda questo sms: «Ti auguro una splendida giornata, con pochi pensieri e con mille emozioni». Pochi minuti dopo la tragedia, con il Piper appena decollato dall’aviosuperficie di Montebelluna (Treviso) che precipita nel giardino di una casa uccidendo Lucia e il marito che era ai comandi del piccolo velivolo. Dicono gli amici e i conoscenti che Lucia Bucceri, 70 anni, poetessa e maestra in pensione, portasse sempre un raggio di sole come quando insegnava ai bambini a scuola.

Chi era Lucia Bucceri

Originaria di Grado, Lucia aveva conseguito il diploma magistrale all’istituto Percoto di Udine e poi si era laureata in lettere all’Università di Trieste. Di seguito, inoltre, aveva aggiunto un master in Biblioteconomia all’Università di Padova. Si era trasferita a Treviso, ormai molti anni fa, con il marito e con i due figli, Marco e Silvia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 09:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA