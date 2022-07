Schianto tra scooter e furgone: morto Lorenzo, aveva 26 anni. Choc in paese, annullati tutti gli eventi

Scooter contro camion: un'altra tragedia sulle strade del Salento. L'incidente è avvenuto attorno alle 14 lungo la strada che collega Minervino alla frazione di Cocumola. La vittima, Lorenzo Carluccio, aveva 26 anni. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, pare che il giovane viaggiasse in direzione Minervino quando avrebbe perso il controllo dello scooter, andandosi a schiantare contro un furgoncino che viaggiava nella direzione opposta. Sul posto i medici del 118, ma per il giovane - originario di Vaste di Poggiardo - non c'era già più nulla da fare.

Sul luogo della tragedia anche gli agenti della Polizia municipale di Minervino e i carabinieri della Compagnia di Maglie per i rilievi. In un post, il Comune di Poggiardo, unendosi al dolore dei genitori del ragazzo, Luciana e Giuseppe, ha annunciato la sospensione di tutte le manifestazioni in programma oggi e domani nella comunità, tra cui l'apertura del Bosco Marulli, in programma per domenica.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Luglio 2022, 20:25

