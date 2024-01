Da Clinton a Trump, dal principe Andrea a Jackson: tutti i vip nella lista di 187 “contatti” di Epstein

di Lorena Loiacono

Ci sono anche Bill Clinton e Donald Trump, il principe Andrea, Michael Jackson, David Copperfield e lo scienziato Stephen Hawking tra 187 i nomi presenti sulla lista dei contatti di Jeffrey Epstein, l’imprenditore statunitense morto suicida in prigione nel 2019 dopo essere stato accusato di reati sessuali. Si tratta di nomi decisamente eccellenti, contenuti in numerosi documenti giudiziari relativi al caso Epstein, nomi su cui i social hanno già tirato fuori tesi complottiste per anni, con tanto di elenchi inventati e foto manipolate di Epstein.

Gruppi social cospirazionisti hanno inoltre alimentato morbose fantasie e accuse infondate sui potenziali soci del finanziere tirando dentro nomi che nulla hanno a che fare con l’inchiesta: il comico Jimmy Kimmel ha minacciato querele a chiunque insinui la presenza del suo nome nella lista, dove di fatto non figura. Anche dopo la morte di Epstein si sono scatenate le teorie complottiste, che hanno ipotizzato un assassinio mascherato da suicidio. Una ricostruzione poi smentita dall’ufficio di medicina legale di New York e dall’Fbi. Ieri il caso è tornato prepotentemente ala ribalta con la decisione dei giudici di rendere pubblico l’elenco dei contatti, sottolineando però che non contiene alcuna accusa di complicità nei crimini di cui venne accusato Epstein.

La decisione di pubblicare quei nomi dipende dal fatto che molti erano già presenti nei documenti resi pubblici: alcuni erano amici di alto profilo di Epstein e altri vittime che hanno parlato pubblicamente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 06:10

