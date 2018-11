Liguria, onda gigantesca rompe le vetrate e distrugge lo stabilimento ad Arenzano: ferita la proprietaria

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un'per le dimensioni in cui si è presentata ha, uno stabilimento balneare sul lungomare di. Il maltempo che ha colpito nei giorni scorsi l'Italia ha visto la mareggiata del 29 ottobre provocare ingenti danni nella litorale ligure.E questo, con le immagini riprese da una telecamera di servizio all'interno dello stabilimento mostrano i dipendenti impegnati nelle pulizie del locale, essere investiti da una fortissima onda che distrugge le vetrate entrando con estrema potenza dentro il negozio provocando diversi danni all'interno dello stabile.La proprietaria, Giovanna Dalmonte, è stata ricoverata per le ferite riportate. Le pareti di vetro non hanno retto alla forza d'urto del mare distruggendo il locale. La potenza dell'acqua trascina anche i lavoratori.