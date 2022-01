Laura, uccisa dal covid a 3 anni: primo paziente pediatrico morto per il virus in Veneto

Il Lido di Venezia è in lutto per la morte di Laura, una bimba di 3 anni, di origine moldava ma residente nell'isola, già affetta da un tumore ma stroncata dal Covid, primo paziente in età pediatrica nel Veneto morto per il virus che fa salire a 35 il numero delle vittime del virus in età pediatrica in Italia.

Il decesso risale a qualche giorno fa nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Padova, la notte di Natale, ma la notizia è trapelata solo ieri, durante il consueto punto stampa del governatore Zaia. La storia è riportata da Il Gazzettino.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Gennaio 2022, 19:21

