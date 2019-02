Terrore sul volo Lauda Air: «Ha perso quota e s'è inclinato, è scoppiato il panico»

«L'aereo ha cominciato a perdere quota e s'è inclinato. Ho temuto di morire, i passeggeri gridavano, le hostess piangevano. Una si è buttata a terra, un'altra è svenuta. Sembrava di stare in un film. Ero convinto che saremmo andati giù» racconta Fabio Bernarda, 30enne di Longarone che lavora come gelatiere in Germania, ad Hannover. Nei giorni scorsi era a Roma per un corso professionale e ieri doveva far rientro a casa: alle 10 è salito sul volo della Laudamotion. Durante il volo il terrore causato dalla turbolenza. Fortunatamente poi tutto è tornato nella norma, ma la paura è stata tantissima. Ultimo aggiornamento: 16:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA