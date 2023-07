Latitante scovante catturato in una villetta per le vacanze al mare: «Ma come avete fatto a trovarmi» Angelino è ritenuto dagli investigatori un esponente di spicco di un gruppo malavitoso







di Redazione web Era sfuggito al blitz anticamorra della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli realizzato dai carabinieri a Caivano (Napoli) e si è rifugiato, come tanti altri latitanti partenopei, in una villetta di Castel Volturno, sul tratto casertano del litorale domizio. Scoperto dai carabinieri, è rimasto interdetto e sorpreso. «Come avete fatto a prendermi?» ha detto il ricercato, il 66enne Antonio Angelino, ai militari del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna quando lo hanno stanato nella villetta sul litorale. Auto rubata in Centro tra gli applausi, il furto ripreso da un cellulare e nessuno chiama le forze dell'ordine. L'ira del sindaco Angelino è ritenuto dagli investigatori un esponente di spicco di un gruppo malavitoso Angelino è ritenuto dagli investigatori un esponente di spicco del gruppo malavitoso Gallo-Angelino, facente parte del clan camorristico Sautto-Ciccarelli di Caivano. Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 15:11

