Lapo Elkann e il meme (molto antico) della Panda su Twitter: mare o montagna?

Ha fatto ridere molti. Ma tanto, tanto tempo fa. È quello che deve essere sfuggito a Lapo Elkann che, su Twitter, ha pubblicato un meme ispirato all'ormai celebre battuta sulla Panda.

Grazie all'efficacia del dialetto romanesco, Lapo Elkann ha pubblicato due foto di due diversi modelli di Panda: uno molto vecchio, parcheggiato sulla spiaggia, uno decisamente più nuovo e in versione 4x4, in un paesaggio montano. La battuta, quindi, è semplicissima: la stessa vettura può essere utilizzata «P'anda' ar mare» come «P'anda' 'n montagna». Un meme ormai diffuso da anni, ma al nipote di Gianni Agnelli, che durante la sua esperienza nel gruppo Fiat è stato capace di rinnovare in maniera decisiva il brand, lo si può concedere...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Aprile 2021, 17:00

