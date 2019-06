Open Arms, soccorso barcone con 55 migranti: undici trasportati a Lampedusa dalla guardia costiera

++Ultim'ora++

Localizzata imbarcazione partita dalla #Libia con 40 persone, 4 bimbi e 3 donne in gravidanza, alto livello di disidratazione dopo 3 giorni di viaggio. Segnalata e attivate le autorità competenti perché se ne facessero carico. Scortati ora verso #Lampedusa. pic.twitter.com/OAiYbY6VrO — Open Arms IT (@openarms_it) June 30, 2019

#Lampedusa 2°sbarco della giornata. 40 persone sono state salvate dalla @guardiacostiera. 11 di loro sono state condotte sull'isola intorno alle 15.30. Tra loro 5 donne di cui una incinta e 4 neonati. Erano originari di Costa d'Avorio, Mali e Guinea. #Benvenuti #Welcome pic.twitter.com/hQ9hUSdjhh — Mediterranean Hope (@Medhope_FCEI) June 30, 2019

Domenica 30 Giugno 2019, 19:38

Una bordo è stato. A individuarli è stata l’imbarcazione di, che ha avvisato la Guardia costiera italiana e quella maltese. La nave ha così atteso l’arrivo di Guardia di Finanza e Guardia costiera che hanno trasbordato gli 11 migranti in condizioni di salute critiche. Gli altri 44 a bordo della motovedetta Gdf sono diretti a Pozzallo.Dalla Ong hanno dato subito l'allarme alle centrali operative di Malta e Italia, sottolineando che a bordo c'erano anche 4 bimbi, tre donne incinte e che i migranti presentavano un alto tasso di disidratazione in quanto sarebbero stati in mare da 3 giorni.Alla richiesta di soccorso ha risposto l'Italia che ha inviato in zona una motovedetta della Guardia di Finanza. I migranti sono stati tutti recuperati e trasferiti sull'imbarcazione della Gdf: 11 di loro arriveranno a Lampedusa, con una motovedetta della Guardia Costiera in quanto avevano patologie mediche che richiedevano uno sbarco immediato. Gli altri, invece, verranno trasferiti in Sicilia, a Pozzallo o Licata. Tra loro 5 donne di cui una incinta e 4 neonati. Erano originari di Costa d'Avorio, Mali e Guinea​Un gruppo di turisti, in vacanza a Lampedusa, all'arrivo della motovedetta della Guardia costiera al molo Favaloro con a bordo 11 naufraghi in condizioni di salute critiche, si sono fermati a fotografare e riprendere con i telefoni cellulari l'evento. «Eravamo qui e abbiamo visto tutti i giornalisti - dice Giovanna Marini, una impiegata di Ravenna - così ci siamo fermati per vedere se c'era uno sbarco. Però non li vediamo da qui... peccato».